أنا معجبة بيك.. صابرين تغازل الفنان محمد عادل على الهواء.. فيديو

قالت الفنانة صابرين ، إن الفنان محمد عادل من النجوم الموهوبين بدرجة كبيرة، مشيرة إلى أنها لم تتحمل أى عناء عند مشاركته في مشاهدها بمسلسل ليالينا خاصة وأننا نشترك فى بعض التعبيرات الدرامية بالمشاهد.





وأوضحت الفنانة صابرين خلال استضافتها للفنان محمد عادل ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا والمذاع عبر فضائية cbc، أنها من أشد المعجبين بموهبة وأداء الفنان محمد عادل إمام الفنية منذ بداياته وحتى الآن، قائلة: " انت ممثل هايل ومبشيلش هم وأنا شغالة معاك".









الله يسعدك في الآخرة زي ما أسعدتنا في الدنيا.. صابرين تنعي حسن حسني اقرأ أيضأ ..













وأشارت الفنانة صابرين، إلى ان مسلسل ليالينا 80 الذي شاركت فيه بماراثون رمضان المنصرم كان يتسم بأنه ضمن سياق درامى هادئ سلس وبعيد عن أى صخب .





يذكر أن الفنان محمد عادل شارك بمسلسل ليالينا 80 بماراثون شهر رمضان المنصرم بمشاركة الفنان اياد نصار ، خالد الصاوى ، صابرين .