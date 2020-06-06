AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أنا معجبة بيك.. صابرين تغازل الفنان محمد عادل على الهواء.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 04:56 م
صابرين
صابرين
Advertisements
شيرين عادل
قالت الفنانة صابرين، إن الفنان محمد عادل من النجوم الموهوبين بدرجة كبيرة، مشيرة إلى أنها لم تتحمل أى عناء عند مشاركته في مشاهدها بمسلسل ليالينا خاصة وأننا نشترك فى بعض التعبيرات الدرامية بالمشاهد.

وأوضحت الفنانة صابرين خلال استضافتها للفنان محمد عادل ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا والمذاع عبر فضائية cbc، أنها من أشد المعجبين بموهبة وأداء الفنان محمد عادل إمام الفنية منذ بداياته وحتى الآن،  قائلة: " انت ممثل هايل ومبشيلش هم وأنا شغالة معاك". 





وأشارت الفنانة صابرين، إلى ان مسلسل ليالينا 80 الذي شاركت فيه بماراثون رمضان المنصرم كان يتسم بأنه ضمن سياق درامى هادئ سلس وبعيد عن أى صخب . 

يذكر أن الفنان محمد عادل شارك بمسلسل ليالينا 80 بماراثون شهر رمضان المنصرم  بمشاركة الفنان اياد نصار ،  خالد الصاوى ، صابرين . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبة عبد الغني توشك على الانتهاء من تصوير "ليالينا"

برومو مسلسل "ليالينا" لـ غادة عادل .. تعرف على قنوات عرضه فى رمضان

محمد علي رزق ينشر صورة من كواليس مسلسل ليالينا

صابرين تروج لمسلسل ليالينا قبل عرضه فى رمضان.. شاهد

الفنانة صابرين توجه الشكر للرئيس السيسى.. فيديو

صابرين تروج لمسلسلها الجديد "ليالينا" رمضان ٢٠٢٠

ترشيحاتنا

بعد استطلاع رأيه.. حسام عاشور يبدي موافقته على الانتقال لـ الزمالك

نص ساعة بـ500 جنيه.. التحريات: شواذ الجيزة يستقطبون حديثي السن من الفيسبوك

آخر ما نطق به جورج فلويد.. تفاصيل جديدة عن مقتل "العملاق اللطيف"

في ذكرى ميلاد عزيزة حلمي.. عاشت حياة مأساوية وأول ممثلة قدمت دور العذراء

لضبط المشهد..منع 5 مذيعات من الظهور الإعلامي لمدة عام

من صندوق إعانات الطوارئ.. القوى العاملة: صرف 171 مليون جنيه لـ 162 ألف عامل في 1530 منشأة سياحية

AdvertisementS

بينهن ريم البارودي.. الأعلى للإعلام يقرر منع 5 مذيعات من الظهور على الشاشة

إيطاليا صرحت رسميا باستعماله.. الصحة العالمية تواصل تجربة هيدروكسي لعلاج كورونا

بكود الطالب.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الآن عبر هذا الرابط

المصل واللقاح: جزء كبير من مصابي كورونا بمصر يمرون بأعراض بسيطة.. والفيروس يفقد قدراته

لضبط المشهد..منع 5 مذيعات من الظهور الإعلامي لمدة عام

بعد استطلاع رأيه.. حسام عاشور يبدي موافقته على الانتقال لـ الزمالك

مع الإبقاء على الهيدروكسي.. وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا

نص ساعة بـ500 جنيه.. التحريات: شواذ الجيزة يستقطبون حديثي السن من الفيسبوك

وفاة مذيع سعودى شهير غرقا فى البحر.. تفاصيل

بتكلفة 2 مليار جنيه.. الحكومة: البدء في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

عودة للوراء.. إغلاق 39 مسجدا بالسعودية بسبب كورونا

إعلان القاهرة.. السيسي يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي فوري للحموضة.. 10 أطعمة سريعة

عزل علي الشاطئ.. نسرين طافش بملابس البحر والكمامة لمواجهة كورونا

تخفيض أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في مصر.. صور