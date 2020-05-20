إياد نصار يخلص غادة عادل من الحبس.. تطورات الأحداث فى مسلسل ليالينا 80
الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:16 م
ليالينا 80
تطورات كبيرة منتظرة في حلقة اليوم من مسلسل ليالينا 80
، حيث قرر إياد نصار هشام تبرئة طليقته غادة عادل بذهابه للمباحث واعترافه أنه هو الذي كان يحاول قتل زوجته الثانية، وذلك بعد أن اتهمت غادة بمحاولة قتلها.
على جانب أخر تحاول صابرين أن تخلص زوج ابنتها حسني شتا من قبضة الجماعات التكفيرية قبل أن يقوي علاقتة معهم.
ليالينا 80 بمشاركة كل من نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس.
المسلسل اجتماعى درامى من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصرى منذ فترة الثمانينيات، وكيف كانت الأفكار والتوجهات فى المجتمع خلال تلك الفترة مرورا بفترة التسعينات وحتى قدوم الالفية الجديدة
مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.