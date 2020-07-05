إحالة 8 مسئولين بمحافظة المنوفية للمحاكمة ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة

قررت النيابة الإدارية إحالة 8 مسئولين بمحافظة المنوفية بينهم نائب رئيس مدينة منوف للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامهم بمخالفة قانون المناقصات والمزايدات وأرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية تشطيب وترميم وحدة الحضانات والفشل الكلوي بمستشفى منوف العام.









أكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها والمنصوص عليها بالقوانين واللوائح المنظمه للعمل، وأرتكبوا ما من شانه المساس بمصلحته ماليه للدولة

كشفت التحقيقات أن المحالين من الاول حتى الثالث وافقوا على قبول العطاء المقدم من جمال عبد الواحد سليمان بشأن المناقصة المحلية بشأن تشطيب وترميم وحدة الحضانات والغسيل الكلوي بمستشفي منوف العام رغم زيادة العطاء المقدم من المذكور عن القيمه التقديرية، وبالرغم من المخالفات الموجودة بالملف الخاص به وعدم التصدي لها، ورفضوا العطاء المقدم من أحمد سامي الحداد دون فحصه ماليًا، ورغم أنه أقل من العطاء الراسي عليه العملية بالمخالفه للقانون.





وتبين من أوراق القضية أن المحالين من الرابع حتي الثامن قاموا بقبول العطاء المقدم من جمال عبد الواحد سليمان رغم زيادته عن القيمة التقديرية والمخالفات الواردة بالملف، وعدم ذكر الملاحظات الواردة بذلك العطاء بمحضر الفتح بالمخالفة، ورفضوا العطاء المقدم من الشاكي أحمد سامي الحداد دون فحصه ماليا وحال عدم إختصاصهم بذلك بالمخالفة للقانون.



