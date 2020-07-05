أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أدى معاونو النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار عمر مروان وبحضور رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي ولفيف من قيادات الهيئة والوزارة .





وفي الكلمة التي ألقاها الوزير رحب برئيس هيئة النيابة الإدارية وهنأ الأعضاء الجدد بتعيينهم ، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم ، والاطلاع الدائم ، والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها ، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي داخل العمل وخارجه ، والنأي عن الشبهات.





وأكد أهمية دور هيئة النيابة الإدارية في تحقيق الإصلاح الإداري ، مضيفًا أن الهيئة كان لها قدم السبق في مجال مكافحة الفساد الوظيفي ، والريادة في تعيين المرأة بها ، بما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان التي يتبناها الدستور ، متمنيًا لها دوام الرفعة لتحقيق أهدافها في المرحلة الفاصلة التي يمر بها الوطن ، لتتغلب مصر على تحدياتها وتتبوأ مكانتها العالية التي ينشدها الرئيس عبد الفتاح السيسي .





وتتمنى وزارة العدل لأعضاء النيابة الإدارية الجدد التوفيق والسداد في خدمة الوطن.