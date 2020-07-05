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حوادث

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:48 ص
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
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عمرو خليفة - جودت عيد:

أدى معاونو النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار عمر مروان وبحضور رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي ولفيف من قيادات الهيئة والوزارة .


وفي الكلمة التي ألقاها الوزير رحب برئيس هيئة النيابة الإدارية وهنأ الأعضاء الجدد بتعيينهم ، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم ، والاطلاع الدائم ، والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها ، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي داخل العمل وخارجه ، والنأي عن الشبهات.


وأكد أهمية دور هيئة النيابة الإدارية في تحقيق الإصلاح الإداري ، مضيفًا أن الهيئة كان لها قدم السبق في مجال مكافحة الفساد الوظيفي ، والريادة في تعيين المرأة بها ، بما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان التي يتبناها الدستور ، متمنيًا لها دوام الرفعة لتحقيق أهدافها في المرحلة الفاصلة التي يمر بها الوطن ، لتتغلب مصر على تحدياتها وتتبوأ مكانتها العالية التي ينشدها الرئيس عبد الفتاح السيسي .


وتتمنى وزارة العدل لأعضاء النيابة الإدارية الجدد التوفيق والسداد في خدمة الوطن.

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