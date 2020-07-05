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رياضة

شاهد.. تريزيجيه ولاعبو أستون فيلا ينظمون ممرا شرفيا لـ محمد صلاح وزملائه في ليفربول

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انطلقت مباراة فريقي ليفربول ونظيره نادي أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد رود، ملعب نادي ليفربول مستضيف اللقاء.

ونظم لاعبو أستون فيلا بقيادة محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه، ممرًا شرفيًا لنظرائهم في ليفربول، احتفالًا بتتويجهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونظم لاعبو مانشستر سيتي ممرًا شرفيًا أيضًا لمحمد صلاح ورفاقه في مباراة الجولة الماضية التي جمعت الفريقين، وانتهت بفوز مانشستر سيتي برباعية نظيفة.

ودخل نادي ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - أوكسليد شامبرلين - نابي كيتا 

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديفوك أوريجي

وحسم نادي ليفربول أمر التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بالفعل للمرة الأولى منذ 30 عامًا، ويدخلون المباراة محتلين صدارة جدول الترتيب برصيد 86 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.
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