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رياضة

ليفربول ضد أستون فيلا.. التشكيل المتوقع للفريقين قبل مواجهة اليوم

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:53 ص
ليفربول ضد استون
ليفربول ضد استون فيلا
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عمرو ابوبكر
يستعد فريق ليفربول الذي يلعب في صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح،  لمواجهة هامة أمام منافسه استون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري المميز أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجية. 

يستضيف ملعب الأنفيلد، مساء اليوم الأحد، مباراة ليفربول واستون فيلا ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وحسم ليفربول لقب البطولة بالفعل، الخميس قبل الماضي، وذلك عقب خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الجولة الحادية والثلاثين.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: تشامبرلين، هندرسون، كيتا.
خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

التشكيل المتوقع لـ أستون فيلا
حراسة المرمى: نيلاند.
خط الدفاع: كونسا، هوس، مينجز، تايلور.
خط الوسط: ماكجين، دوجلاس لويز، هوريهان.
خط الهجوم: الغازي، دافيس، جريليش.

جدير بالذكر أن ليفربول يمتلك 86  نقطة في المركز الأول، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.
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