نجلاء بدر ناعية رجاء الجداوي: قلبي وجعني بحبك قوي

قلبي اللي وجعني بحبك قوي في الجنه و نعيم ربنا يا رب لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا يرحمك و يغفر لكي و يدخلك فسيح جناته يا حنان يا منان يا رب يا كريم يا قادر على كل شيء #ragaaelgedawy #رجاءالجداوي #رجاء_الجداوي