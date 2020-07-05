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فن

نجلاء بدر ناعية رجاء الجداوي: قلبي وجعني بحبك قوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:50 م
نجلاء بدر ورجاء الجداوي
نجلاء بدر ورجاء الجداوي
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محمد بدران
نعت الفنانة نجلاء بدر الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر صفحتها على انستجرام، ونشرت صورة لها.

وكتبت نجلاء بدر قائلة "قلبي وجعني بحبك قوي في الجنه و نعيم ربنا يا رب لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا يرحمك و يغفر لكي و يدخلك فسيح جناته يا حنان يا منان يا رب يا كريم يا قادر على كل شيء"


وأصيبت الفنانة الراحلة بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى  مستشفى ابو خليفة للعزل بالإسماعيلية.


وظلت الفنانة القديرة في مستشفى العزل 43 يومًا حتى فارقت الحياة صباح اليوم الأحد وخلفها تاريخا فنيا حافلا.

وحصلت الراحلة على عدة جوائز منها "وشاح سمراء القاهرة"، الذي حصلت من خلاله على جائزة "ملكة حوض البحر المتوسط".


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