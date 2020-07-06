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أخبار البلد

بتشكيله الجديد.. الأعلى للإعلام برئاسة كرم جبر يعقد أول اجتماع له اليوم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة  الكاتب الصحفى كرم جبر ، أول اجتماع رسمى له بالتشكيل الجديد.

ويعقد الاجتماع ، في الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم  الأثنين  بمقر المجلس  بماسبيرو بحضور كامل الأعضاء. 

وكان قد أدى ظهر أمس الأحد  رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث، وهم كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، قبل ممارسة أعمالهم، وفقا للقوانين المنظمة لعمل الهيئتين الصحفية والإعلامية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وينص القانون على أن يؤدي رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وأعضائهم يمينا أمام مجلس النواب، قبل ممارسة عملهم، ويُعد حلف اليمين هو التطبيق الرابع لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بعد إصدار لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحة التراخيص وفقا للائحة التنفيذية للقانون وتقليص تشكيل الهيئات إلى 9 بدلا من 13، وأخيرا حلف اليمين لرؤساء الهيئات فقط دون الأعضاء.

وتبدأ الهيئات الثلاث، بعد حلف اليمين، تشكيل هيئة مكتب كل منها، ثم تبدأ بفحص أهم الملفات، إذ يبدأ "الأعلى للإعلام" بملف التراخيص ويدرس مد فترة توفيق الأوضاع 3 أشهر تنتهي في نوفمبر، بينما تبدأ "الوطنية للصحافة" مشاورات التغييرات الصحفية في المؤسسات القومية.


وتنص المادة رقم 83 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وفق أحكام القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلا، ويختار أمينا عاما من غير أعضائه، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا، ويحل الوكيل الذي يختاره المجلس، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس حال غيابه، وللرئيس تفويض الوكيل في بعض مهامه.
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