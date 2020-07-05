كله تم بسرعة.. إلهام شاهين تروي تفاصيل جنازة رجاء الجداوي.. فيديو

قال الفنانة إلهام شاهين، إنها تتقدم بالعزاء لكل الشعب المصري والعربي، بالإضافة إلى كل محبي الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، متابعة: نعزي أنفسنا والوسط الفني افتقد إنسانة رائعة.



وتابعت "شاهين"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الفنانة رجاء الجداوي كانت أخت وأم وصديقة للجميع من كل الأجيال، معاقبة: كل الأجيال متأثرة بوفاة رجاء الجداوي.



وأضافت: أنها كانت إنسانة خلوقة، ومجاملة لكل البشر، كانت جمب كل الناس، كانت مثل وقدوة وشخصية محترمة مفيش زيها تاني في الوسط.



وأوضحت أن شكل الجنازة اليوم كان مختلف عن أي وقت، معاقبة: كانت داخل سيارة الإسعاف ومعها أثنين فقط من الطب الوقائي، وضعينها داخل كيس أسود مغلق، متابعة: محدش نزل معاها المدفن غير اثنين من الطب الوقائي.



وواصلت قائلة: الوقاية كانت على مستوى على، والأمر تم بسرعة كبيرة جدا، منذ خروجها حتى وصول الجثمان إلى المدفن.



وفي سياق الحوار، أكدت على أن محبي الفنانة الراحلة عددهم كثير جدا، وكل شيء كان منظم وتم بشكل رائع.