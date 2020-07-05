طبيب الزمالك: فوجئت بإعلان فحوصات كورونا قبل تسلمها بشكل رسمي

أبدى الدكتور محمد أسامة، طبيب فريق نادي الزمالك ، استيائه الشديد من إعلان نتائج حالات كورونا بالفريق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية قبل تسلمها بشكل رسمي.





وقال خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك "الناس دي ليها أهل، ومينفعش الموضوع يبقى مباح كده، دي أسرار مرضى".





وواصل: "يجب عمل نوع من التحكم على تصرفاتنا وفوجئت بكم اتصالات هاتفية غير عادية بأشخاص يبلغوني بالاصابات قبل تسلمها رسميًا".



