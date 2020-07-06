الأعلى لتنظيم الإعلام يطالب بقانون لإتاحة المعلومات

طالب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإعلاميين بتطبيق المعايير الدولية في التغطية الإعلامية للأحداث المختلفة خاصةً ما يخص حياة المواطن الشخصية.





وأضاف جبر، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، مساء أمس، الأحد، أن المواطن حياته الشخصية مصونة، لافتا إلى أن ما يحدث الآن أن حياة المواطنين مفضوحة خاصة القضايا التي مازالت تُنظر داخل القضاء.





وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن تداول أخبار عن المواطنين يتسبب في فضيحة لهم، ومن الممكن في النهاية أن تنهي القضية بالبراءة ولا أحد يقدم اعتذارا له.





وفي السياق نفسه، أشار كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أنه لابد من طريقة وقانون لإتاحة المعلومات، وهنا أُشيرا إلى أن حجب المعلومة لدقائق يتسبب في خروج شائعات.





وأكد "جبر"، أنه لابد أن نعتمد أسلوب المصارحة والشفافية، وهذا الأمر يجعل المواطنين لا يلجأون للشائعات.



