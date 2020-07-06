توقعات الأبراج وحظك اليوم 6 /7 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج اليوم الاثنين 6 يوليو 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا: رغم الضغوط يمدك الوضع الفلكي اليوم بكل الطاقة والنشاط والرغبة في الحركة والانطلاق.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للتعبير عما بداخلك وتنفعك نصائح الأصدقاء المخلصين.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
اجتماعيا وعاطفيا: اليوم ينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.
مهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح وكن مستعدا للتفاوض
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تدفعك للخروج عن القوالب والمألوف وتستثمر وقتك جيدا.
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على المعرفة والإنجاز.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: الشمس في برجك تساعدك على التوصل لحلول مع الطرف الآخر.
ماليا ومهنيا: القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بالحكمة وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه
مهنيا: الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات وعليك أن تدرس الأمور المهنية والقانونية بدقة.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة.
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس وقد تعيش قلقا عاطفيا وعليك أن تكون مرنا مع الطرف الآخر.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.
مهنيا: الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها وتبدو أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية، فقط فكر بموضوعية وتأن في قراراتك.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة.
عاطفيا وعائليا: تتناغم وتتعامل بود مع من حولك وتشعر بالارتياح والهدوء.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال ومن المهم أن تقوم بحساباتك جيدا وأن تنظم نفقاتك ولا تتخذ قرارات غير مدروسة.
عاطفيا واجتماعيا: حافظ اليوم على اللباقة ولا تتسرع في أقوالك ووعودك.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: قد تبحث اليوم عمن يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكون متحفظا ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك.