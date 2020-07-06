توقعات الأبراج وحظك اليوم 6 /7 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج اليوم الاثنين 6 يوليو 2020 وفقا لما نشرته خبيرة

مهنيا: رغم الضغوط يمدك الوضع الفلكي اليوم بكل الطاقة والنشاط والرغبة في الحركة والانطلاق.

مهنيا: رغم الضغوط يمدك الوضع الفلكي اليوم بكل الطاقة والنشاط والرغبة في الحركة والانطلاق.

الثور

من 21/4 إلى 21/5

اجتماعيا وعاطفيا: اليوم ينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.