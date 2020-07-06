يسرا تنهار على الهواء: رجاء الجداوي مش هتتكرر تاني

علقت الفنانة يسرا، على رحيل رجاء الجداوي، قائلة "بعزي نفسي وبعزي مصر كلها برحيلها.





وأضافت يسرا، باكية أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي ، "الست دي مش هتتكرر تاني، مش هيجي زيها تاني لأنها نظيفة وراقية وست هانم.. وظهر وسند لأي حد.. صديقة واخت وأم وصاحبة".





وتابعت يسرا، "الست دي علمتنا إزاي نحب بعض ونكون راقيين ونسامح ونعيش، هيا معشتش لنفسها عاشت لبنتها وأصحابها".





وكشفت يسرا، عن آخر الكلمات التي قالتها لها رجاء الجداوي في مستشفى العزل في أخرى مكالمة بينهما، قائلة "قلتلي يارب يايسرا ماتقعي في الديقة الي أنا فيها دي... دعتلي في عز تعبها مفيش حد كده دلوقتي".





وحول الأعمال التي شاركتها فيها، قالت "كانت مهمة في أي دور وبتقل أي ممثل في دوره كبيرة وعظيمة.. لو شفتوا كانت بتتعامل زي معانا في البلاتوه"، كاشفة عن أن رحيل الفنانة رجاء الجداوي بمثابة فقدها لأمها التي رحلت قبل عام.



