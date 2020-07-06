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منوعات

كلاكيت ثالث مرض.. الصين تعلن عن تفشي مرض خطير في أشد مستوياته

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:20 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في الصين بدأ العام بفيروس كورونا وعاد فيروس أنفلونزا الخنازير إلى المشهد، وأخيرًا ظهر الطاعون الدبلي بأعلى مستوياته في منطقة منغوليا الداخلية، وكأن الدولة الأسيوية لن تكف إلا  إذا انتهى العالم على يد فيروساتها. 

فقد أعلنت السلطات الصينية عن تفشي مرض الطاعون الدملي أو الدبلي بمستوى خطورة عالي للغاية بمنطقة منغوليا وتحديدًا بمدينة "بيان- نور"، بحسب ما نشرت صحية "روسيا اليوم". 


حيث ظهرت بؤرة تفشي للمرض وبدأ المرضى المشتبه بإصابتهم بالطاعون في اللجوء إلى المستشفيات للشكوى من الأعراض، وخضع بالفعل المرضى للعلاج والعزل، وذلك بعد أن تبين استقرار حالتهم الصحية. 

فيما حذرت الهيئات والمؤسسات الطبية من المستوى الثالث الوبائي في منغوليا، مشيرة إلى أن هناك خطر لانتشار المرض بين الناس، لذا أوصت بعدم صيد وتناول الحيوانات البرية.

الجدير بالذكر أن مرضى الطاعون الدبلي هو عبارة عن مرض حيواني ينشأ وينتشر بين القوارض كالفئران والبراغيث، وقد تؤدي الإصابة به القضاء على ثلثي المصابين في حالة عدم خضوعهم للعلاج اللازم، وفي السابق أنهى حياة الملايين.
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