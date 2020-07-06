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فن

بعد وفاتها بكورونا.. دنيا سمير غانم تنشر صورة لها مع رجاء الجداوي.. شاهد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:09 ص
دنيا سمير غانم ورجاء
دنيا سمير غانم ورجاء الجداوي
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مصطفى كرم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صوره لها مع شقيقتها والفنانة الراحله رجاء الجداوي بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وظهرت دنيا سمير غانم مع رجاء الجداوي بالصورة من إحدى السهرات الفنية قبل إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

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وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

تدهور حالة رجاء الجداوي قبل الوفاة
وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم.

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