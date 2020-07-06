المجتمعات العمرانية تحذر من التعامل على 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحذير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من التعامل مع أي فرد أو جهة على قطع الأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة بإجمالي مساحة(707234.50) فدانا تقريبًا ناحية الساحل الشمالي الغربي، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.









وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن ذلك يأتي في ضوء القرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020 بإعادة تخصيص هذه المساحة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وذلك بمساحات (35092.50) فدانا تقريبًا، ويرمز لها بالحرف (أ)، و(47217.45) فدانا تقريبًا، ويرمز لها بالحرف (ب)، و (47217.45) فدانا تقريبًا، ويرمز لها بالحرف (ج)، و (248410.40) فدان تقريبًا، ويرمز لها بالحرف (د).









وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلالها وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.







