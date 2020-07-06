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برلمان

بعد انتهاء عقودهم المؤقتة.. طلب إحاطة لتجديد التعاقد مع 36 ألف معلم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:35 م
معلم
معلم
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فريدة محمد

تقدم النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم الذين تم التعاقد معهم بعقود مُؤقتة انتهت في 30 مايو 2019.

وقال عباس، في بيان، الاثنين، إنه تلقى العديد من الشكاوى حول عدم التجديد لهؤلاء المُعلمين، مُؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خصص نحو 38 مليار جنيه حتى يونيو 2020 لتنفيذ مشروعات تعليمية.

كما أوضح أنه تم الانتهاء من نحو 50 ألف فصل خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، وهذا يعكس أهمية القيادة السياسية في نهضة مجال التعليم بشكل عام، مُطالبًا بالتجديد لهؤلاء المُعلمين لحل أزمة العجز في المعلمين وفى نفس ذاته سيكونون إضافة جيدة للمنظومة التعليمية بعد اكتسابهم الخبرة.

كما أكد النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، أن المنظومة التعليمية الجديدة تتركز على القضاء على الكثافة بين الطلاب وهذا يتطلب توافر عدد كبير من المُعلمين.
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