لحل مشاكل ضعفها .. 304 ملايين و300 ألف جنيه لعمليات المياه والصرف الصحي بسمالوط

أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، انه بناءا على التوجهات العامة للدولة والمتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور تم دخول مشروعات وتنفيذ خدمات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى بمركز سمالوط ب304 مليون و300 الف جنيه.





وأضاف الشهاوى، ان هذه الخدمات شملت مد خطوط وإحلال وتجديد واستلام محطات والقرى المستفيدة والوصلات المجانية.





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وأوضح أن أهم الاعمال التى تحققت فيما يتعلق بمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى، هي تنفيذ بئر غاطس بعملية مياه دلقام الارتوازية لزيادة كمية المياه المنتجة لتغذية قري دلقام والقري التابعة لها بتكلفة 150 الف جنيه ، و2بئر غاطس بعملية مياه ابوسيدهم بمجلس قروي شوشة لحل مشكلة ضعف المياه في ابوسيدهم والقري التابعة لها بتكلفة 300 الف جنيه ، تم تنفيذ بئر غاطس بعملية مياه بقلوصنا بتكلفة 250 الف جنيه ، وتنفيذ بئر غاطس بعملية مياه حسن باشا بطول 65 م بتكلفة 200 الف جنيه ، تنفيذ بئر غاطس بعملية مياه اسطال بتكلفة 250 الف جنيه ، بئر غاطس بعملية مياه العزيمة.

وتابع: "أنه تم تركيب محول كهرباء قدرة 200k.v.a بتكلفة 250 الف جنيه وفي محطة المدينه تم تغيير وصيانة للطلمبات المرشحة والعكرة والروبة والتحضير وتركيب قلابات بالمروقات وتغيير الألواح وتغيير رمال المرشحات وتركيب منظومة كلور جديدة وعمل بوابات للمآخذ وبيارة العكره و صيانه الديزل وصيانه أحواض الشبه بتكلفة 1.5 مليون جنيه، مع عمل دهان كامل للفرع والمحطة وتغيير وتعلية السور الغربى والبحرى وإنشاء 4 حجرات بدلا من المآوى القديمة الملغاة خاصة بالمخازن وعمل تنده بالسور الغربى وتندة للسيارات وتركيب زجاج لجميع العنابر واصلاح الانارة لمحطة المدينة بتكلفة 1 مليون جنيه.





وأضاف : "كما تم تنفيذ عدد 2 بئر غاطس بعملية مياه منقطين الارتوازية بتكلفة 400 الف ، 3 بئر غاطس بعملية مياه يوسف العدلي الارتوازية بتكلفة 600 الف جنيها ، وتنفيذ بئر غاطس بعملية مياه عبد الصالحين علاق الارتوازية بتكلفة 200 الف جنيه ، تم تنفيذ عدد 1 بئر غاطس بعملية مياه العكروت الارتوازية بتكلفة 250 الف جنيه ، تطوير خدمة العملاء بتكلفة 300 الف جنيه ، تم عمل احلال وتجديد بمحطة جبل الطير ( اعمال دهانات واناره) 104 الف جنيه والحصول على شهادة TSM

وونوه أنه تم توريد وتركيب وانشاء منظومة اعدام الكلور (كبسولة كلور)، وتجهيز المعمل وتوفير اعمال سلامة وصحة مهنية (طفايات حريق عادية والكترونية ، جهاز انذار حريق ، جهاز دخان ) بمحطة جبل الطير بتكلفة 350 الف جنيه ، تم تركيب عدد 2 بئر شاطئى بمحطه مياه دير جبل الطير بتكلفه 240 الف جنيه، كما تم ربط المحطه مع محطه الحوارته وطهنا الجبل بخط 8 بوصه بطول 5500 متر ،حصول محطه دير جبل الطير على شهاده TSM شهاده التنميه والاداره المستديمه ، احلال وتجديد المرشحات الزلطية لمحطة عزبة بشري بتكلفة 90 الف جنيه ،كما تم عمل صيانه لطلمبات الضغط العالى والمنخفض بمحطه مياه عزبة بشرى المرشحه.

وأوضح أنه تم تركيب شبكه على الماخذ لحجز الحشائش وتركيب عدد 4 محبس قطر 10 بوصه للمرشحات الزلطيه لتحسين حاله الغسيل ، تم تركيب عدد 2 موتور بقوة 50حصانا لعملية مياه ساقية داقوف بتكلفة 50 الف جنيه ، تم تنفيذ عدد 2 بئر غاطس وتم تركيب محول كهرباء قدرة 500 ك فولت لمحطة مياة المقارين بتكلفة 175 الف جنيها محطة السريرية ، تم عمل دهانات العنابر والطلمبات واصلاح الاناره لمحطات السراريه وعمل احلال وتجديد لعدد 2 مرشح بطئ بتكلفة (150) الف جنيه".





وتابع: "كما تم تنفيذ عدد 1 بئر غاطسة بعملية مياه منشاه الشريعى بتكلفة 200 الف جنيه ، تم بناء الاسوار حول المحطات التالية ، عملية مياه ساقيه داقوف ، عملية مياه منقطين عمليه مياه اسطال ، عملية مياه الدبيكى ، عمل سور على مساحه 500 متر فى قرية الوفاء 2 مركز صيانة العزيمة، عملية مياه دلقام ، محطات رفع الصرف الصحي وشبكاتها ، تم استلام محطات رفع صرف صحي رقم 3 و4، و محطة شوشة استلاما نهائيا، واستلام محطات رفع صرف صحي رقم 1 و2 و 5 استلاما ابتدائيا، كما تم استلام شبكات محطة رقم 2 و 4 و 5 وشوشة نهائيا واستلام جزء من شبكات محطة رقم 1 و 3 ابتدائيا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 280 مليون جنيه. 2-





واسترسل قائلا: "كما تم عمل عمرة لطلمبة رقم 1 و2 بمحطة رفع صرف صحي رقم 1 بتكلفة 65 الف جنيه3- تم عمل عمرة لطلمبة رقم 1 بمحطة رفع صرف صحي شوشة بتكلفة 60 الف جنيه ، محطة المعالجه ، يتم عمل صيانة دورية لمعدات المحطات من طلمبات ومواتير ويتم عمل أى صيانه فجائيه بالمحطات ويتم تدريب العاملين بالمحطات علي اعمال الصيانة اللازمة للمحطات وتدريبهم علي السلامة -والصحة المهنية ، تم عمل صيانه لعدد 2 مرشح زلطى بتكلفة 70 الف جنيه ، تم عمل عمرة لعدد 4 طلمبات رفع واصلاح الونش والمولد بعنبر الغابات الشجرية بتكلفة 700 الف جنيه ، تم عمل اصلاح وصيانه للطلمبات بعنبر الحمأه والتصافي بتكلفة 10 الاف جنيه ، تم عمل تطهير وصيانة لازمة لاحواض الترسيب الابتدائي والنهائي عدد 6 بتكلفة 50 الف جنبه ، محطة عرب الزينه عمل صيانات بالمحطة بمبلغ 300 الف جنيه.

واستطرد : "ثانيا اهم الانجازات الخاصه بشبكات فرع سمالوط ، تم تدعيم شوارع محرومه واحلال وتجديد خطوط مياه بكلا من قلوصنا خطوط مياه بطول 8 كيلو بتكلفه 1.2 مليون جنيه ، والاعمده خطوط مياه بطول 4 كيلو بتكلفه 600 الف جنيه ، مدينه سمالوط خطوط مياه بطول 3 كيلو بتكلفه 30 الف جنيه ، بنى غنى خطوط بطول 5 كيلو بتكلفة 750 الف جنيه ، تم عمل احلال وتجديد لشبكه مياه جبل الطير البحرية والقبلية بطول 2500 متر بتكلفة 925 الف جنيه ، تركيب محابس غسيل وحنفيات حريق بتكلفة 75 الف جنيه.