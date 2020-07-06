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حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بالمنزلة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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همت الحسينى
لقى شخص مصرعه اليوم  فيما أصيب ٤ آخرون اثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بالمنزلة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار دير امن الدقهلية  اخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة البلاسي التابعة للوحدة المحلية لقرية العمارنه ووجود متوفى ومصابين  .

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة المنزلة الى مكان الواقعة و تبين ان المشاجرة بسبب خلافات عائليه واسفرت عن وفاة المرسى كمال جبر عاشور و إصابة كلا من أحمد السيد جبر عاشور و السيد أحمد المتولى جبر و المتولى المتولى جبر و محمد أحمد المتولى جبر .
 

و تحرر عن ذلك المحضر اللازم  بالواقعه و اخطرت النيابه العامه  لمباشرة التحقيقات وتم وضع قوات بالقريه لمنع تجدد الاشتباكات .
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