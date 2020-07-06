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قمة مصرية - إريترية فى الاتحادية .. السيسي وأفورقى يبحثان آخر التطورات الإقليمية وملفات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر وقضية سد النهضة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
الرئيس السيسى:
 حريصون على ترسيخ العمل التكاملي مع إريتريا لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة
 تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة..و تذليل كافة العقبات

أفورقي : 
تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها  لثقلها الاساسي في المنطقة باسرها
المواقف المصرية هادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي


 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية، أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.


وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس رحب خلال المباحثات بالرئيس أفورقي في مصر، معربًا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط البلدين الشقيقين، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتي المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يحقق مزيدًا من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.


 وعلى صعيد العلاقات الثنائية؛ أكد  الرئيس أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع تذليل كافة العقبات في هذا الصدد، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الإريتري، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين.


من جانبه؛ أعرب الرئيس أفورقي عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصةً في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر تحديات متلاحقة وتدخلات خارجية متزايدة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، مشيدًا في هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لإريتريا خلال المرحلة الماضية.


وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر وكذلك قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيمًا للأمن والاستقرار الإقليمي.
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