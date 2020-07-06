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حوادث

الكلاب نبشت قبره وكشفت الجريمة.. حكاية قتل مقاول ودفنه في جبل أطفيح

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي

أمر المستشار محمد صلاح رئيس نيابة الصف وأطفيح بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل مقاول ودفنه بالمنطقة الجبلية لخلاف مالي بينهم.


وكشفت تحقيقات النيابة تفاصيل الجريمة كاملة حيث تبين أن خلافا وقع بين 3 أشخاص ومقاول توجد بينهم معاملات مالية بسبب العمل في مجال المقاولات وأضافت التحقيقات أن بداية الكشف عن الجريمة كانت بتلقي مباحث أطفيح بلاغا بنهش الكلاب الضالة جثة آدمية وسط المنطقة الجبلية، انتقلت علي الفور قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث أطفيح وتم استخراج الجثة بعد إخطار النيابة العامة وتبين إنها في حالة تعفن رمي مدفونة منذ ما يقارب 72 ساعة وأنها لذكر في العقد الرابع من العمر.


أضافت التحقيقات والتحريات أن المجني عليه يعمل مقاول ومبلغ بتغيبه قبل العثور عليه بيومين، ونجحت جهود البحث في التوصل لهوية الجناة بعدما تبين وجود خلافات للقتيل مع آخرين، حيث تم تحديد هويتهم وهم 3 أشخاص قاموا باستدراجه للمنطقة الصحراوية بحجة حل الخلاف بينهم وما إن ابتعدوا وسط الجبل قاموا بتقييد حركته وخنقه حتى فارق الحياة.


وتولى المتهمون عملية الحفر ودفن الجثة لإخفاء الجريمة إلا أن الكلاب الضالة نبشت القبر فكشفت الجريمة.


وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد وقررت حبسهم على ذمة التحقيق.

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