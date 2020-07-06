لبنان: القبض على 6 بتهمة الاعتداء الجنسي على فتى قاصر

ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن قوات الأمن ألقت القبض على 6 أشخاص من المشتبه بهم في تورطهم بقضية الاعتداء الجنسي على فتى قاصر.





ونقلت عن بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قوله: "إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بتوقيف شعبة المعلومات لأحد المشتبه بقيامهم بالتحرّش الجنسي بالفتى القاصر من الجنسية السورية، وممارسة أفعال منافية للحشمة معه، خلال عمله في معصرة للزيتون في إحدى بلدات البقاع الغربي، موضوع الفيديو الذي جرى تناقله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي."





وأضاف البيان: "ونتيجةً للمتابعة الحثيثة من قِبل القطعات المعنية كافّة، سلّم عددٌ من المشتبه في تورطهم بالقضية أنفسهم إلى مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، وهم من مواليد الأعوام 1999 و1997 و1999 و1981 و1999 و2001".





وتابع البيان:"سُلّموا إلى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، ولا يزال أحد المشتبه فيهم متوارٍ عن الأنظار، وهو من مواليد عام (2000)، العمل مستمر لتوقيفه".