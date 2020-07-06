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أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يؤكد رفض بلاده لأي تدخل خارجي في الشؤون العربية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، على ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول العربية، مؤكدا إدانة بلاده لأي تدخلات إقليمية تخريبية.

وقال بن فرحان خلال الاجتماع الوزاري العربي الصيني إن بلاده تؤكد على وحدة وسـيادة وسلامة الأراضي العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما أن المملكة لا تقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة.

وأضاف بن فرحان بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن "المملكة تدين التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية وأن تلك التدخلات التي تلعب دورا تخريبيًا من خلال دعمها للميليشيات الإرهابية المسلحة، وتأجيجها للانقسامات الطائفية، والعرقية، وهذه التدخلات تتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي".

وجدد بن فرحان التأكيد العربي على دعم سيادة الصين ووحدة أراضيها ومبدأ الصين الواحدة، وتثمينه المواقف الصينية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولمبادرة السلام العربية وحل الدولتين، وكذلك المواقف المؤكدة على احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال: "كما ننظر بكل تقدير لأفكار الرئيس تشي جين بينج المدركة للمصير المشترك للبشرية، وللمبادرات الطموحة للحزام والطريق، التي من شأنها تحقيق مستويات عليا من التعاون والتنمية والمصالح المشتركة".

واعتبر وزير الخارجية الصيني اجتماع اليوم خطوة إضافية لتدعيم التعاون العربي الصيني في مجالاته المختلفة، وقال: نحن سنسعى قريبًا إلى تتويج هذا النجاح بعقد قمة عربية صينية ستستضيفها المملكة العربية السعودية.
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