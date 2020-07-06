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أخبار العالم

سانا: احتراق منازل مدنيين جراء اعتداء الاحتلال التركي على ريف الرقة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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ا ش ا
بقذائف المدفعية على عدة قرى في محيط بلدة عين عيسى وتل أبيض في أقصى ريف الرقة الشمالي بسوريا، ما تسبب في احتراق عدد من منازل المواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن قوات الاحتلال التركي قصفت بالقذائف المدفعية قرى حرية وكور حسن وصوامع قزعلي بريف تل أبيض الغربي وقرية هوشان غربي عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل واحتراق عدد منها، فضلا عن نشوب حريق بمحطة وقود في قرية هوشان غربي.

ومنذ بداية عدوانها على المناطق الحدودية الشمالية من البلاد في التاسع من أكتوبر الماضي، قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالاستيلاء على عدة قرى وبلدات بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وريف الرقة الشمالي، وهجرت آلاف العائلات من منازلها، وسرقت ونهبت ممتلكات الأهالي في تلك المناطق.
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