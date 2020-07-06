مجلس الإدارة وافق على التصميم.. بدء تنفيذ استاد الزمالك في 6 أكتوبر خلال أيام

زف الإعلامي أحمد جمال، خبرا سارا لـ جماهير الزمالك، معلنا البدء في إنشاء ملعب نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر في الأيام المقبلة.





وأكد أحمد جمال، في تصريحات متلفزة على قناة "الزمالك"، أن مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور اطّلع اليوم على التصميم النهائي لـ استاد الزمالك ووافق عليه، موضحا أن التنفيذ سيبدأ خلال أيام.





وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن مفاجأة سيتم الكشف عنها مساء اليوم، وتتعلق بإقامة فرع جديد للنادي في مدينة 6 أكتوبر.





وكتب مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تعرض قناة الزمالك الليلة أضخم مشروع في تاريخ أندية مصر والذي يتضمن فرع النادي الجديد بمدينة ٦ أكتوبر واستاد الزمالك العالمي".



