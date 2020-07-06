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رياضة

أيقونة مصرية .. أشرف صبحي يتغزل في محمد صلاح .. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:13 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
أشاد أشرف صبحي وزير الرياضة بـ محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب الاول مشددا على انه اصبح " ايقونه مصرية " وواجهة رائعة لمصر امام العالم

وأكد أشرف صبحي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن محمد صلاح يتواصل معه باستمرار، مشيرا إلى أن صلاح حريص على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالكرة المصرية.


وأضاف أشرف صبحي أن مصر  تمتلك العديد من اللاعبين المميزين المحترفين في الخارج الذين يعدوا خير واجهة للكرة المصرية أمام العالم. 

وتابع أن الوزارة حرصت على توجيه التهنئة لـ أحمد حسن كوكا نجم فريق اوليمبيكوس اليوناني والمنتخب الاول عقب تتويج الفريق بـ كاس الدوري اليوناني.
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