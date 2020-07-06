أيقونة مصرية .. أشرف صبحي يتغزل في محمد صلاح .. فيديو





وأكد أشرف صبحي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن محمد صلاح يتواصل معه باستمرار، مشيرا إلى أن صلاح حريص على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالكرة المصرية.









وأضاف أشرف صبحي أن مصر تمتلك العديد من اللاعبين المميزين المحترفين في الخارج الذين يعدوا خير واجهة للكرة المصرية أمام العالم.





وتابع أن الوزارة حرصت على توجيه التهنئة لـ أحمد حسن كوكا نجم فريق اوليمبيكوس اليوناني والمنتخب الاول عقب تتويج الفريق بـ كاس الدوري اليوناني.