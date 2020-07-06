بعد فشل صفقة زين.. الأهلي يقترب من ضم لاعب السد القطري

دخل النادي الأهلى فى مفاوضات قوية لضم عمر ياسين، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، المحترف بصفوف السد القطرى.







ويسعى الأهلى، إلى حسم عمر ياسين؛ من أجل تدعيم صفوف فريقه بعدد كبير من اللاعبين المميزين للعودة إلى المنافسة على كافة الألقاب من جديد.





واقترب الأهلي بالفعل من الحصول على خدمات عمر ياسين بعد الوصول المفاوضات معه، إلى مرحلة متقدمة .







وكان ذلك بعد فشل مفاوضات الأهلى مع على زين نجم فريق الشارقة الإماراتي وشهدت الأيام الماضية دخول الأهلى فى مفاوضات قوية مع على زين من أجل حسم ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن اللاعب رفض كل المحاولات الحمراء وقرر البقاء مع فريق الشارقة الإماراتي.





وجدد على زين رسميا اليوم تعاقده مع فريقه الشارقة الإماراتى لمدة موسمين جديدين في الفترة المقبلة.