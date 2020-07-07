نشطاء عراقيون يكشفون عن منفذ حادث اغتيال هشام الهاشمي

كشف نشطاء عراقيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن منفذ حادث اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي





وأظهرت محادثة بين الهاشمي وشخص آخر على تطبيق واتس اب، يخبره فيها بتلقيه تهديدات بالقتل من قبل كتائب حزب الله، ويطالب بالمشورة.





وقرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إحالة قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية العراقية، للتحقيق؛ على خلفية حادث اغتيال الباحث هشام الهاشمي





كما قررت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة من أجل إجراء تحقيق للوصول إلى ملابسات اغتيال الباحث العراقي هشام الهاشمي.





وأثار اغتيال الخبير الأمني العراقي، هشام الهاشمي، أمس الاثنين، بواسطة إطلاق النار عليه، ردود أفعال متباينة، فيما أشارت أصابع الاتهام إلى ضلوع عناصر من حزب الله في عملية الاغتيال.