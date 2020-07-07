عمرو سعد ينعى الفريق محمد العصار

نعى الفنان عمرو سعد، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية، مساء أمس الإثنين.

ونشر عمرو سعد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفريق محمد العصار، وعلق عليها "البقاء لله ونسأل الله الكريم النور والسلام والرحمة للفريق #محمد_العصار وان يلهم الأهل والمحبين الصبر والسلوان".

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة.



أحد جنود مصر المخلصين.. نبيل الحلفاوي ينعى الفريق محمد العصار

ووصفت الرئاسة الفريق الراحل بأنه "مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".

وقالت الرئاسة في بيانها :" ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى- عز وجل- أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.