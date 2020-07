ترامب من أمام الجدار الحدودي: يتم بناؤه سريعا لمنع تدفق المهاجرين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، على استمرار أعمال البناء بشكل سريع للجدار الفاصل مع المكسيك.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يتم إنشاء الجدار بشكل سريع في تكساس وأريزونا، ونيومكسيكو، وكاليفورنيا".

واضاف ترامب: "يريد الديموقراطيون أن يتدفق الناس فقط. يريدون حدودًا مفتوحة خطيرة جدًا!".

ويعمل العديد من المشرعين في الكونجرس من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، على إيقاف هذا القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي في الموازنة الجديدة، لتحويل 3.8 مليار دولار من البنتاجون إلى بناء الجدار.

وقال النائب الأمريكي ماك ثورنبيري، وفق ما نقله موقع "ذا هيل": "إعادة توزيع الموازنة التي تم الإعلان عنها اليوم تتعارض مع السلطة الدستورية للكونجرس، وأعتقد أنه يتطلب من الكونجرس اتخاذ إجراء"، مضيفا: "سأعمل مع زملائي لتحديد الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها".

وعلى الرغم من أنه لم يذكر ترامب بالاسم ، إلا أن ثورنبيري قال إن محاولة إعادة توزيع الموازنة هذه "تقوض مبدأ السيطرة المدنية على الجيش وتنتهك الفصل بين السلطات في الدستور".

Wall is moving fast in Texas, Arizona, New Mexico and California. Great numbers at the Southern Border. Dems want people to just flow in. They want very dangerous open Borders! https://t.co/gGuYzpTa9t