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أخبار العالم

لمكافحة فيروس كورونا.. قرار عاجل من الجزائر بشأن الزواج

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:52 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت عدد من الولايات الجزائرية، وقف إبرام عقود الزواج على مستوى الحالة المدنية، لحين اشعار اخر. 

وجاء من بين الولايات التي قررت هذا الأمر- وفق ما نقلته صحيفة النهار الجزائرية- "الجزائر العاصمة، وباتنة، وميلة، وبومرداس، وسكيكدة، ووهران، والبويرة، وبسكرة". 

وقالت الولايات إن الهدف وراء هذا القرار هو منع التجمعات في محاولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في الافراح والأعراس وغيرها. 

وقد جاءت هذه القرارات نتيجة عدم احترام تدابير الصحة والوقاية والإخلال بقواعد التباعد الاجتماعي، بحسب "النهار أون لاين".

ورفضت الدولة العودة إلى الحجر الصحي، إلا في حالات تفشي فيروس كورونا في بعض المناطق. 
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