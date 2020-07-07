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برلمان

ناعيا الفريق العصار.. فرج عامر: حقق إنجازات غير مسبوقة فى الصناعات العسكرية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:15 ص
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
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فريدة محمد
نعى المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذى توفي أمس، مؤكدا أنه كان رمزا كبيرا من رموز وقادة قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وعمل طيلة حياته بشرف ونزاهة وأمانة وانتماء للوطن حيث لعب دورا هاما فى أزمات عديدة ولحظات حرجة.

وقال "عامر" إن الفريق العصار حقق إنجازات كبيرة وغير مسبوقة فى الصناعات العسكرية ولن ينسى التاريخ المواقف الوطنية المشرفة للفريق محمد العصار تجاه مصر وشعبها فى الأوقات الصعبة التى مرت بها مصر.

وأعرب المهندس محمد فرج عامر عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد متوجها بالدعاء الى الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
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