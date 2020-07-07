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برلمان

الدعاية الانتخابية في زمن كورونا.. حماة الوطن: مواقع التواصل الاجتماعي بديلة للمؤتمرات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:22 م
اللواء محمد الغباشي
اللواء محمد الغباشي
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عبد الرحمن سرحان
قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة وطن، إن الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها الشهر المقبل سوف تختلف عن الدعايات الانتخابية السابقة، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا


وأوضح اللواء محمد الغباشي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدعاية الانتخابية سوف تكون في الأغلب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ستكون لها النصيب الأكبر في الدعاية.


وأكد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن المؤتمرات سوف تكون قليلة للغاية، بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه في حال تم عقد مؤتمرات سوف تكون وفقًا للإجراءات الاحترازية.

 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة نائب رئيس محكمة النقض، أعلنت فتح باب الترشح رسميًا في انتخابات مجلس الشيوخ اعتبارًا من السبت ١١ يوليو، وحتى ١٨ يوليو الجاري، على أن تتلقى الهيئة أوراق الترشح خلال هذه الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، باستثناء اليوم الأخير حتى الثانية مساء؛ بمقار اللجان التي أنشأتها الهيئة بالمحاكم الابتدائية.


ويكون الاقتراع على الانتخابات في الخارج أيام الأحد والإثنين ٩ و١٠ أغسطس، على أن يبدأ الناخبون في داخل البلاد الإدلاء بأصواتهم يومي الثلاثاء والأربعاء ١١ و١٢ أغسطس وتعلن نتيجه الجولة الأولي يوم ١٩ أغسطس.

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