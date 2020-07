حكايات أشهر 5 متحرشين في هوليوود.. ستيفن سيجال يتسلل لنساء بحجة الأفلام.. وهارفي واينشتاين يحمل لقب «العنتيل»

بات التحرش الجنسي ظاهرة يواجهها العالم بكل حزم وعقوبات رادعة من أجل التصدي لهؤلاء المتحرشين وحماية النساء بجميع جنسياتهن من هتك العرض وانتهاك خصوصيتهن.











ومن مدينة الفن "هوليوود"، خرجت حكايات حول التحرش الجنسي، يشيب لها شعر الرأس من قساوتها، خاصة أن التحرش في بعض الأحيان لا يطال النساء فقط بل يصل إلى صغار ومراهقين.











كيفين سبيسي



في 2017، خرجت الصحفية الأمريكية هيذر أونرو عن صمتها وكشفت عن تعرض ابنها المراهق للتحرش الجنسي على يد النجم العالمي كيفين سبيسي.









وقالت هيذر أونرو إن كيفين سيبسي تحرش بنجلها في مطعم The club car، وذلك بالتزامن مع حركة me too التي كشفت عن تعرض نجمات هوليوود للتحرش على يد المنتج الأمريكي الشهير هارفى واينشتاين.











وتم إسقاط الدعوى عن كيفين سبيسي بسبب مزاعم المراهق أنه فقد هاتفه المحمول الذي يحمل أدلة تدين النجم العالمي وتقوده إلى بقاء عمره في السجن.









بيل كوسبي

في أبريل، أدين الممثل الأمريكي الكوميدي بيل كوسبي بتخدير امرأة عام 2004 والاعتداء عليها جنسيا في أول إدانة من نوعها لأحد المشاهير منذ ظهور حركة Me too التي تنتقد رجالا أثرياء وأصحاب نفوذ بسبب معاملتهم للنساء.









وواجه بيل كوسبي عقوبة حبس تصل إلى 10 سنوات، وبعد عامين تقدم بطلب استئناف لاعادة النظر والتحقيق في قضيته.











ستيفن سيجال



انتقدت النجمة العالمية تشارليز ثيرون، تصرفات النجم العالمي ستيفين سيجال تجاه النساء، والتي وصفتها بالسيئة وغير اللطيفة.









وقالت تشارليز ثيرون في حوار إذاعي: "ليس لدي مشكلة في سبه لأنه غير لطيف مع النساء".









وفي 2017، صرحت الممثلة بورشيا دي روسي التي تعاونت مع تشارلز ثيرون في فيلم Arrested Development، عبر حسابها بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، بأن ستيفين سيجال تحرش بها خلال إجرائهما بروفة لأحد مشاهد فيلم في مكتبه.











كما اتهمت جيني مكارثي، النجم العالمي بإساءة التعامل معها عندما طلب منها خلع ملابسها خلال اختبارات تمثيل فيلم Under Siege 2.









من جانبها، نفت شركة وارنر بروس أن جيني مكارثي تم ترشيحها من الأساس لفيلم Under Siege 2









هارفى واينشتاين



واجه المنتج الأمريكي هارفى واينشتاين اتهامات بالاعتداء الجنسي سواء تحرش أو اغتصاب على 80 ممثلة أمريكية على مدار 30 عاما.









بعد فترة قصيرة من الكشف عن سلسلة الاتهامات الأولى بالتحرش الجنسي وتقديم نجمات هوليوود الأدلة على تعرضهن للتحرش، تمت الإطاحة بهارفي واينستين من شركته الخاصة واينستين.









كما طرد من أكاديمية فنون السينما والعلوم وغيرها من الجمعيات المهنية، وتجري حاليا تحقيقات جنائية في دعاوى قضائية ضده تقدمت بها ست نساء في لوس أنجلوس ونيويورك ولندن.









اقرأ أيضا:











وقضت محكمة أمريكية في نيويورك شهر مارس الماضي على هارفي وينشتاين، بالسجن لمدة 23 عاما في قضية الاغتصاب والتحرش الكبرى التي دعمتها حركة #MeToo وشجعت النساء الضحايا على الخروج والتحدث عن الانتهاكات الجنسية.









كيسي أفليك



تورط النجم العالمي كيسي أفليك في قضية تحرش لفظي بالمصورة السينمائية ماجدالينا جوركا، والمنتجة أماندا وايت، أثناء تصوير فيلمه I'm Still Here عام 2008.