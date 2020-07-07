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حوادث

محافظ بني سويف: ضبط دقيق بلدي مدعم ولحوم مذبوحة خارج المجازر وخضراوات تالفة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للإطمئنان على جودة الخبز المنتج،كذلك عدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري، وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر،والحيلولة دون إحتكار السلع التموينية والأساسية،والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين. 

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير مديرية التموين عن جهود ضبط الأسواق والرقابة على المخابز،والذي قام باستعراضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين،حيث شنت المديرية ،بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الاغذية وجهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية ،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

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وأسفرت الحملة عن ضبط 64 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء،و50 كجم لحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية،و200 كجم من الخضروات المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي،و3 منشآت تجارية تدار بدون ترخيص  من الجهات المختصة،فضلا عن ضبط أحد تجار قطع غيار السيارات لقيامه بتقليد علامة تجارية للمنتجات العالمية ، حيث تم التحفظ على  الكميات والسلع  واللحوم المضبوطة  وتحرير المحاضر اللازمة و إحالتها لجهات التحقيق المعنية  لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد. 

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