أندية الصعيد تدعم ترشيح أبوالوفا لخوص انتخابات الجبلاية .. صور





وعقد أبوالوفا عدة جلسات مع مسؤلى الأندية لشرح أفكاره و الخطط التى سيسعى لتحقيقها بعد الإنتخابات، وبدء جلساته مع مسؤلى نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان ونائبه مجدى سبالك وباقى أعضاء مجلس الإدارة وشهدت الجلسة روح ود وتعاون كبير خصوصا فى ظل تقارب وجهات النظر بين أبوالوفا ومسؤلى أسوان.





وبعدها جلسة آخرى مع مجلس ادارة نادى كيما أسوان، ثم انتقل إلى مدينة الأقصر حيث عقد جلسة خاصة مع مسؤلى نادى المدينة المنورة برئاسة المهندس طلعت الأمير وجلسة أخرى مع رئيس نادى الأقصر رحمى حجازى وشهدت الجلسة مناقشات ودية حول مستقبل أندية الصعيد فى المرحلة القادمة.





كما عقد أبوالوفا عدة جلسات آخرى مع مجلس نادى قنا برئاسة الدكتور أشرف سعد









ثم جلسه مع المستشار رجب رزق رئيس نادى شبان قنا أحد فرسان المنافسة على الصعود للدورى الممتاز فى الموسم الجديد، وأختتم أبو الوفا جولاته بزيارة إلى نادى الألمنيوم .









شهدت الجولات الإنتخابية التى قام بها أبوالوفا الحصول على تأيد كامل وقوى من أندية الصعيد لترشحه فى الإنتخابات القادمة وأعلنت الأندية مبايعته على الوقوف خلفه فى الإنتخابات ودعمه بقوة لكونه ممثل أندية الصعيد الوحيد فى الإنتخابات القادمة.





وسيبدأ أبوالوفا عدة جولات آخرى بين باقى أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية لإستكمال شرح برنامجه الإنتخابى.





وبرز دور محمد أبو الوفا في الفترة الماضية بمجلس اتحاد الكرة لمشاركته في العديد من الملفات المهمة، منها الإشراف على المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، الذي توج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنه وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 التي تأجلت ل2021 بسبب أحداث كورونا.