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سيارات

خطوات فحص فيوز السيارة وكيفية تغييره

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:03 م
فيوزات السيارة
فيوزات السيارة
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اشرف عطية
فيوزات السيارة من أهم العناصر المكونة للنظام الكهربائي لأنها تعمل على حماية النظام من الارتفاع أو الخلل المفاجئ، والذي قد يؤدي إلى تلف القطع والأجهزة الكهربائية في السيارة فهي تحمي السيارة من الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي الناتج عن  ارتفاع التيار الوارد من البطارية  .

كل جزء في السيارة لة الفيوز الخاص به و مدون عليه قوته بالأمبير مثل مروحة الردياتير والزجاج الكهربائي والكاسيت والتكييف وغيرها، ويتكون الفيوز من سلك معدني ينصهر عندما يتجاوز التيار الكهربائي المار فيه المعدل المحدد لهذا السلك، وبالتالي يتم قطع التيار الكهربائي عن الأجهزة المختلفة في السيارة بهدف حمايتها من التلف او الاحتراق الناتج عن زيادة الجهد .

من الطبيعي ان يتعرض قائدي السيارات أثناء القيادة إلى احتراق وتلف أحد فيوزات الأجزاء الهامة في السيارة، مما قد يسبب توقف السيارة عن العمل، وهو ما يضطر قائد السيارة إلى تغيير الفيوز التالف بنفسه وفي هذا السياق نطرح عليكم طرح تغيير الفيوز التالف .

كيفية تحديد مكان الفيوزات :

تستطيع تحديد مكان الفيوزات من كتيب السيارة، وغالبًا في كثير من السيارات توجد علبتين للفيوزات، علبة داخلية تكون أسفل طبلون السيارة، والفيوزات في هذه العلبة خاصة بالأجزاء الكمالية، مثل الزجاج الكهربائي، والتحكم في فتح وغلق الأبواب، إشارات الإضاءة وغيره.

توجد علبة فيوزات خارجية، توجد في الجزء الأمامي للسيارة غالبًا بجوار البطارية، وتحتوي على الفيوزات التي تتعلق بالعمليات الحيوية مثل الفيوزات الخاصة بنظام الوقود، والتكييف أو الخاصة بمروحة الردياتير وغيره.

لمعرفة مهمة كل فيوز قم بفحص العلامات المرئية المدونة على صندوق “الفيوزات”، وقراءة الملصقات التوضيحية على الغطاء الخارجي أو الداخلي لعلبة الفيوز لمعرفة أماكن الفيوزات، كما قد يكون السبب وجود أسلاك مقطوعة وليس احتراق فيوز ما، وقم بفحص الفيوزات عن قرب بدلًا من انتزاع كامل الفيوزات، حتى لا يؤدي إلى تلف منظومة الكهرباء في السيارة .

طريقة بتحديد الفيوز التالف :
تأكد من رؤية الفيوز التالف وفي الغالب ستجد الفيوز محترق أو السلك الخاص به مقطوع، لأن إزالة فيوز بالخطأ من الممكن يؤثر سلبا على أجزاء أخرى في السيارة، وقم بالتأكد من قوته، وذلك بقراءة الرقم المكتوب عليه لتقوم بشراء اخر نفس الجهد و تقوم بتركيبة .
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