في 4 خطوات فقط.. طريقة الكشف عن «الفيوز» التالف بسيارتك

يلعب «فيوز» السيارة رغم بساطته دورًا هامًا في حماية القطع الكهربائية من التلف، حيث يتكون من سلك معدني ينصهر عندما يتجاوز التيار الكهربائي المار فيه المعدل المحدد لهذا السلك، وبالتالي يتم قطع التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية المختلفة في السيارة بهدف حمايتها من التلف.





وهناك العديد من «الفيوزات» الداخلية الخاصة بالأجهزة الكهربائية مثل الراديو والزجاج الكهربائي والأضواء والتحكم في الأبواب، و«الفيوزات» الخارجية داخل السيارة المسئولة عن البطارية ومروحة الردياتير والتكييف ونظام الوقود.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري طريقة الكشف على «الفيوز» التالف في 4 خطوات فقط لتفادي تلك المشكلة:





1- تشغيل السيارة بدون تدوير المحرك لتوصيل التيار الكهربائي لجميع «الفيوزات».





2- قم بفتح الغطاء الخاص بـ«الفيوزات» الموجود في السيارة.





3- الكشف عن «الفيوزات» التالفة من خلال التمحيص والتدقيق والتركيز في الألوان.





4- «الفيوز» التالف عادة ما يكون لونه متغيرًا في هذه الحالة يجب استبداله والاستغناء عنه.