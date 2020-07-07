مؤشرات تلف أسلاك البوجيهات و آثار تعطلها علي المحرك

و بمرور الوقت تتعرض أسلاك البوجيهات لضغوطات كبيرة وحرارة شديدة، مما يسبب انخفاض مادة الكربون في الأسلاك، وهو ما يحد من أداء مهامها من توصيل الجهد الكهربائي بكفاءة، الأمر الذي يؤثر على أداء المحرك بالسلب و في هذا السياق نطرح عليكم اعراض تلف اسلاك البوجيهات .







1- عدم استجابة دواسة الوقود بالشكل المطلوب .







2-تقطيع في عمل المحرك وفي بعض الحالات تلاحظ .







3-اهتزاز المحرك عند تشغيل السيارة في الصباح .



4-عدم استقرار عداد ال rbm .







5- صدور أصوات التفجير في ناحية المحرك .



6-استهلاك كبير في استخدام الوقود .







7-خروج دخان كثيف أسود من العادم .







البوجيهات و الاسلاك الموصلة لها يعتمد عليها المحرك بشكل مبير لتوصيل الجهد الكهربي اللازم لعمل المحرك بالشكل المطلوب لذلك لا تتجاهل صيانتها بشكل دوري لان الاسلاك تتلف بفعل درجات الحرارة العالية.

