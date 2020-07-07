AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مؤشرات تلف أسلاك البوجيهات و آثار تعطلها علي المحرك

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:21 م
أسلاك البوجيهات
أسلاك البوجيهات
Advertisements
اشرف عطية
تعتبر أسلاك البوجيهات هي أحد القطع الأساسية في مكونات المحرك ومن العوامل التي تؤثر في أداء وعزم السيارة، وتعمل هذه الأسلاك على توصيل الجهد العالي الذي من للبوجيهات وعند تعرض هذه الأسلاك للتلف فتؤثر بالسلب علي المحرك و تقلل من عزمه و قوته .


و بمرور الوقت تتعرض أسلاك البوجيهات لضغوطات كبيرة وحرارة شديدة، مما يسبب انخفاض مادة الكربون في الأسلاك، وهو ما يحد من أداء مهامها من توصيل الجهد الكهربائي بكفاءة، الأمر الذي يؤثر على أداء المحرك بالسلب و في هذا السياق نطرح عليكم اعراض تلف اسلاك البوجيهات .

1- عدم استجابة دواسة الوقود بالشكل المطلوب .

2-تقطيع في عمل المحرك  وفي بعض الحالات تلاحظ .

3-اهتزاز المحرك عند تشغيل السيارة في الصباح .

4-عدم استقرار عداد ال rbm .

5- صدور أصوات التفجير في ناحية المحرك .

6-استهلاك كبير في استخدام الوقود .

7-خروج دخان كثيف أسود من العادم .

البوجيهات و الاسلاك الموصلة لها يعتمد عليها المحرك بشكل مبير لتوصيل الجهد الكهربي اللازم لعمل المحرك بالشكل المطلوب لذلك لا تتجاهل صيانتها بشكل دوري لان الاسلاك تتلف بفعل درجات الحرارة العالية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر إهمال عدم تغيير البوجيهات

طريقة تغيير البوجيهات بنفسك وبدون ميكانيكي

5 أسباب وراء اهتزاز محرك السيارة عند بداية التشغيل

علامات تدل علي تلف بوجيهات السيارة

أسباب تقطيع المحرك عند الضغط على البنزين

أهم أسباب اهتزاز السيارة أثناء السير

ترشيحاتنا

المالية: ترشيد الإنفاق الحكومي .. وتوطين صناعة الدواء في مصر

شاهد.. محمود الليثي ومحمد قماح بجانب حمادة هلال أثناء وفاة والدته

بدون جراحة.. حيل سريعة تخلصك من التهاب الجيوب الأنفية

سلمى اختطفت من 7 سنوات وأسرتها مازالت تحتفل بعيد ميلادها..والدة الطفلة: نفسى أشوفها قبل ما أموت .. فيديو وصور

على غرار "التحرير".. رئيس الوزراء يأمر بتطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة

أخبار الرياضة| مفاجآت لجماهير نادي الزمالك.. وميدو ينتقد مرتضى منصور.. وموقف أزارو من العودة للأهلي

AdvertisementS

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

على غرار "التحرير".. رئيس الوزراء يأمر بتطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة

الإخلاء بالقوة الجبرية..تفاصيل تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم..فيديو

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

هدير الهادى فتاة التيك توك تعترف: بمارس الأعمال المنافية مقابل مبالغ مالية

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نلحق الضرر بمصر وسنبدأ ملء سد النهضة

السيسى يصل مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

احتمالية سقوط أمطار..الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 35

بعد ظهور أول حالة بالصين.. الطاعون الدبلي يستمر حتى نهاية 2020.. تعرف على أعراضه وطرق انتقاله

بعد تسجيل أقل معدل إصابات..أستاذ فيروسات: أغسطس بداية انحسار الموجة الأولى لـ فيروس كورونا

بشري سارة.. مد فترة التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة حتي 10 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت كاجوال .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها

تقع في قلب المحيط.. الرأس الأخضر رمز الجمال والرقي.. شاهد

بعد فقدان جنينها.. سيدة تنتحل شخصية ممرضة لاختطاف رضيعة حديثة الولادة