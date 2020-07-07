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أصل الحكاية

ما وراء الكواليس| قالت عنه موسوس وصوته وحش.. أسرار في حياة صلاح ذو الفقار وشادية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:52 م
أسرار في حياة صلاح
أسرار في حياة صلاح ذو الفقار وشادية
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منة الله عبد الحميد
يلعب القدر دوره في جمع القلوب.. ولأن الطيور على أشكالها تقع كان للفنان صلاح ذو الفقار و شادية نصيب كبير في قضاء أجمل اللحظات الرومانسية مع بعضهما البعض بعدما صورا أحد الأفلام التي خطفتهما إلى عش الزوجية ليعيشا أياما مميزة حُفرت في ذاكرتهما لسنوات عديدة.
 

ولكن أحيانًا ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن عدت عليهما فترات عصيبة انتهت بالانفصال، ولكن مازال الحب سيد الموقف حتى عادا مرة أخرى.. كواليس كثيرة عاشها الثنائي الرومانسي سواء أثناء تصوير الأفلام أو في الحياة الزوجية.
 

قام موقع «صدى البلد» الإخباري بفتح الصندوق الأسود الخاص بكل من شادية وصلاح ذو الفقار والاطلاع على أسرارهما خلال التقرير التالي..

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«فارس أحلامي حبيب قلبي وحبيب أيامي» رفعت شادية هذا الشعار بعدما التقت بصلاح ذو الفقار لأول مرة في فيلم "عيون سهرانة" عام 1957، رغم زواجها في هذه الفترة من عماد حمدي إلا أن حياتهما كانت تشهد لحظات من التوتر والقلق وانفصلت في نفس العام عنه. 

الفن زمان- عيوب صلاح ذو الفقار بعيون شادية | نهال ناصر | في الفن

أغلى من حياتي 
تزوج صلاح ذو الفقار للمرة الثالثة من الفنانة شادية عام 1964، ولكن عاش الثنائي قصة حب سرية غير معلنة بعدما رفعا رايات حبهما أثناء تصوير فيلم من أجمل الأفلام الرومانسية "أغلى من حياتي" عام 1965، معظم مشاهد الفيلم كانت رومانسية وقصته كانت مختلفة وغريبة وتم تصوير الفيلم في أجواء رومانسية وسط الشجر والبحر. 

شادية وصلاح ذو الفقار | Egyptian movies, Egyptian actress ...

كلمة القدر 
تحولت الحالة الرومانسية إلى حقيقة وتزوج الثنائي وعاشا لحظات سعيدة، إلا أن حلم الإنجاب طرأ باب شادية وظلت نائمة على ظهرها حتى تنجب ولكن كان للقدر كلمة أخرى وفقدت الجنين وتوترت الحياة بينهما وانفصلا، ولكن تدخل البعض لإصلاحها مرة أخرى وعادا بالفعل. 
shadia_shadya Instagram post (carousel) صور نادره لشاديه فى بيروت ...

ما وراء الكواليس 
الحياة الرومانسية التي كان يشهدها الثنائي، كان وراءها مجموعة من الكواليس الظريفة، في أحد اللقاءات اعترفت شادية أن صلاح ذو الفقار راجل "رغاى" خاصة في التليفون. 
فيلم عفريت مراتي .بطولة شادية . صلاح ذو الفقار‎ - YouTube
وأضافت شادية أنه لا ينتظرها حين تقرر الخروج، ويتركها بالدقائق امام الأسانسير حتى يرتب المنزل.. لم تكشف شادية بوضوح أن صلاح ذو الفقار شخصية "موسوسة" واكتفت بقول " ده من ضمن عيوبه". 
فيلم مراتي مدير عام - شادية - 1966 - My Wife Is A General Manager ...
وأعلنت شادية وقتذاك عن ابرز عيوب صلاح ذو الفقار وهو صوته "الوحش" الذي يسمعه لها اثناء قيادة السيارة وطلبت منه الغناء أمام الجمهور لتترك الحكم لهم. 
الفيلم العربي كرامة زوجتى بطولة عادل امام و شادية و صلاح ذو الفقار ...
كواليس وأسرار الثنائي كانت ظريفة ولذيذة يسودها الحب والمودة والرحمة، يذكر أن  صلاح ذو الفقار وشادية اشتركا معًا في بطولة أفلام  "أغلى من حياتى" 1965، و"مراتي مدير عام" 1966، و"كرامة زوجتي" 1967، و"عفريت مراتي" 1968، وجميعها من إخراج فطين عبدالوهاب، كما أنتج لها صلاح ذو الفقار فيلم "شىء من الخوف"، الذي أخرجه حسين كمال، دون أن يشارك في بطولته، وهذا الفيلم هو أحد روائع السينما المصرية على مدى تاريخها.

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