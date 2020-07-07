في ذكرى موقعة البرث.. أسر شهداء المعركة يتحدثون.. والد العسكري علي: رفع راسنا.. وأرملة الشهيد شبراوي: فخورة ببطولته وتضحيات جيش بلدي

في السابع من يوليو وللعام الثالث على التوالي، يكون المصريون على موعد لتذكر بطولات وتضحيات أبطال معركة كمين البرث، إ حدى أشهر المعارك التي خاضها أبطال القوات المسلحة في شمال سيناء؛ لتطهيرها من العناصر الإرهابية والتكفيرية، والتي اُستشهد فيها عدد من أبطال القوات المسلحة في فجر يوم ٧ يوليو ٢٠١٧.









الهجوم الإرهابي على كمين منطقة البرث، والتي تعد إحدى أهم المناطق الاستراتيجية الواقعة في مدينة رفح، وكانت مهمة هذا الكمين تتركز على قطع الدعم اللوجستي عن العناصر الإرهابية والتكفيرية، والذي استمرت الهجوم عليه لفترة حتى وصول الدعم لأبطال الكمين، ليسطروا صفحة ناصعة البياض كتبت بدمائهم للتضحية من أجل الوطن.





وفي الذكرى الثالثة لمعركة كمين البرث، والذي اُستشهد فيه الشهيد العقيد البطل أحمد منسي، ورفاقه، ينشر موقع "صدى البلد"، مجموعة مما قاله أهالي شهداء وأبطال كمين البرث عقب مشاهدة الحلقة الاخيرة من مسلسل الاختيار، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وجسد بطولة وتضحية العقيد أحمد المنسي ورفاقه.









"يا حبيبى يا علي، وكأني شايفاك قدامى، أنا فرحانة بيك رفعت راسنا يا قلب أمك كل الناس بتتكلم عنك ربنا يرحمك يا شجاع"، بهذه الكلمات تحدثت الحاجة فاطمة الزهيري والدة الشهيد علي علي السيد، ابن مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.









وتابعت والدة الشهيد، "مسلسل "الاختيار" خلاني أشوف علي اكلمه واقوله بطل يا على فخوره بيك يا قلب امك، انا مردتش اتفرج فى الاول بس كل شويه حد يقولى افتحى شوفى على ابنك عمل ايه ؛واتفرجت عليه وفخورة بشجاعته وبكل زمايله".









وأضافت "علي كان طيب وحنين اوى عليا، وقبل استشهاده كلمنى وقالى ادعيلى يا امى نفسى اموت شهيد ولما اموت افرحى بابنك وافتخرى بيه وانه مات راجل مش هكون اغلى من اللى راحوا يا أمى".









يذكر أن دور الشهيد ظهر في الحلقات الأخيرة من المسلسل، ليتذكر الجميع بطولاته التى لم ولن ينساها كل من عرف شجاعته، حيث استشهد إثر العملية الإرهابية التى استهدفت كمين البرث بمنطقة جنوب رفح بمحافظة شمال سيناء في شهر يوليو عام 2017 وسطر بطولته بحروف من ذهب فقد كان بطلا حتى وهو يلفظ أنفاسه فقد أصيب بأكثر من ٥٠ طلقة في ظهره لكى يحمي زملاءه من الرصاص، فالشهيد كان عاشق لمصر وترابها وتمنى الشهادة ونالها.









"على أد الوجع ما تعبنا يا بنى على أد مانا فخور بيك زى ما مصر كلها فخورة بيك، وأنا بشوف دورك فى مسلسل الاختيار ورجولتك بزداد سعادة بيك ؛ عشت شجاع ومت شجاع وزى ما قالوا فى الأغنية "العسكرى على من الشجعان انت كنت كده يا على وكنت أطيب قلب وأحن قلب يا بنى"..بهذه الكلمات تحدث الحاج على والد الشهيد علي علي السيد، ابن مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية .









وقال "مسلسل الاختيار خلاني أشوف علي وكأنه قدامى شفت بطولته وشجاعته وكل شوية حد من البلد يكلمنى شفنا علي وبطولته ابنك بطل"، وتابع: "أيوة ابنى بطل وكل زمايله أبطال، هم سواء فى الجنة ربنا يرحمهم جميعا".









يذكر أن دور الشهيد ظهر في الحلقات الأخيرة من المسلسل، ليتذكر الجميع بطولاته التى لم ولن ينساها كل من عرف شجاعته ، حيث استشهد إثر العملية الإرهابية التى استهدفت كمين البرث بمنطقة جنوب رفح بمحافظة شمال سيناء في شهر يوليو عام 2017 وسطر بطولته بحروف من ذهب فقد كان بطلا حتى وهو يلفظ أنفاسه فقد أصيب بأكثر من ٥٠ طلقة بظهره لكى يحمى زملاءه من الرصاص، فالشهيد كان عاشقا لمصر وترابها وتمنى الشهاده ونالها.









أما المهندسة "ندي حسن" أرملة الشهيد نقيب أحمد الشبراوي ابن محافظة الشرقية، أكدت على فخرها بمسلسل الاختيار والدور البطولي الذي قام به زوجها في مواجهة التكفيريين هو وزملائه الأبطال، والدفاع عن الوطن ضد أعدائه.









واستكملت زوجة الشهيد في حديثها لموقع صدي البلد أن هذا العمل الدرامي نقل الدراما من الإسفاف إلي تقديم محتوى ذي قيمة ويترك علامة للأجيال القادمة.





وأشارت إلي أنها حرصت علي متابعة مسلسل الاختيار رغم أن دور زوجها لم يظهر إلا في منتصف حلقات المسلسل وهذا طبيعي لأن المسلسل يتحدث عن حياة الشهيد أحمد المنسي، وأضافت أن زوجها الشهيد كانت تجمعه علاقة صداقة قوية بالبطل أحمد المنسي داخل الكتيبة 103 وخارجها.









وأوضحت المهندسة "ندي" أنها تابعت حلقة اليوم بكل تركيز وفخر، مؤكدة أنها كانت فخورة جدا بما قام به زوجها الشهيد في مواجهة التكفيريين والدفاع عن أرض سيناء الحبيبة، وأن حلقة اليوم تجسيد لما قام به جميع أبطال الكتيبة 103 في موقعة البرث.









واختتمت زوجة الشهيد أنها فخورة بجيش مصر وجميع رجاله لما يقدمونه من تضحية للدفاع عن أمن واستقرار الوطن داعية الله أن يحفظ جميع جنود وقادة قواتنا المسلحة.



