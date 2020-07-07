النقد الدولي: الإصلاح الاقتصادي مكّن مصر من اتخاذ إجراءات تخفيف آثار كورونا السلبية

قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أوما راماكريشنان، إن فيروس كورونا وباء عالمي ضرب العالم كله وخلف الكثير من الاثار الاقتصادية السلبية على الاقتصاد العالمي .









وأضافت أوما راماكريشنان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن مصر واجهت الأزمة من موقع قوة .









وتابعت:" في الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 أجرت مصر عملية الإصلاح الاقتصادي وتمكنت من احداث اصلاحات اقتصادية كبيرة".









وأكملت:" خطة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية مكنت الدولة من اتخاذ إجراءات شاملة للتخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا".









ولفتت:" مصر قادرة على التغلب على أزمة فيروس كورونا والحفاظ على ما حققته مصر من إنجازات في عملية الإصلاح الاقتصادي".



