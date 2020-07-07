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النقد الدولي: الإصلاح الاقتصادي مكّن مصر من اتخاذ إجراءات تخفيف آثار كورونا السلبية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:13 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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هاني حسين
قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أوما راماكريشنان، إن  فيروس كورونا وباء عالمي ضرب العالم كله وخلف الكثير من الاثار  الاقتصادية السلبية على الاقتصاد العالمي .


وأضافت أوما راماكريشنان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن  مصر واجهت الأزمة من موقع قوة .


وتابعت:"  في الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 أجرت مصر عملية الإصلاح الاقتصادي وتمكنت من احداث اصلاحات اقتصادية كبيرة".


وأكملت:" خطة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة  المصرية مكنت الدولة من اتخاذ إجراءات شاملة للتخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا".


ولفتت:" مصر قادرة على التغلب على أزمة فيروس كورونا  والحفاظ على  ما حققته مصر من إنجازات في عملية الإصلاح  الاقتصادي".

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