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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لـ 103 دور نشر بـ10 محافظات.. دار الكتب: الحصول على رقم الإيداع إلكترونيًا

دار الكتب المصرية
دار الكتب المصرية
رنا أشرف

أعلنت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عن بدء المرحلة الأولى التجريبية لتطبيق خدمة الحصول على أرقام الإيداع “إلكترونيًا”، لمدة 3 أشهر، تبدأ من الثلاثاء 10 يونيو 2025، وحتى الثلاثاء 10 سبتمبر، على 103 دور نشر من «الأقاليم» التي تبعد عن محافظة القاهرة.

وتضم دور النشر المشمولة في تلك المرحلة، دور نشر من محافظات “الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، المنيا، الأقصر، سوهاج، أسيوط".

ويمكن الحصول على أرقام الإيداع إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

أولا: الدخول على موقع دار الكتب والوثائق القومية.

ثانيا: الدخول على الخدمات – خدمات الناشرين – إيداع كتاب.

ثالثا: التعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على أرقام الإيداع.

رابعا: تجهيز جميع الأوراق المطلوبة للحصول على رقم الإيداع "مختومة بختم دار النشر"،  بصيغة PDF؛ لتحميلها على الموقع.

خامسا: اختيار من أسفل الصفحة (طلب إيداع كتاب).

سادسا: يتم الانتقال مباشرة إلى صفحة تسجيل الدخول:

1-  في حال وجود حساب لدار النشر أو المؤلف الشخصي على موقع الدار يتم تسجيل البريد الإلكتروني، وكلمة المرور.
2- في حال عدم وجود حساب لدار النشر أو المؤلف الشخصي على موقع الدار يتم عمل حساب جديد بالضغط على: سجل الأن؛ حيث يتم ملىء الاستمارة الخاصة بالبيانات، ورفع جميع الأوراق المطلوبة بصيغة PDF لتحميلها على الموقع، ثم الضغط على إرسال.

سابعا: سيصل إليكم رسالة على البريد الإلكتروني بأنه تم إرسال جميع الأوراق على موقع الدار.

ثامنا: سيتم مراجعة الأوراق، والرد خلال 48 ساعة من خلال مسئول الخدمة بإدارة الإيداع لتحديد موعد للحضور إلى مقر إدارة الإيداع القانوني بدار الكتب المصرية بكورنيش النيل – رملة بولاق لاستلام رقم الإيداع، أو لاستكمال بعض الأوراق المطلوبة.

تاسعا: يتم إيداع 5 نسخ + CD لمحتوى الكتاب خلال 3 أشهر من تاريخ الحصول على رقم الإيداع.

دار الكتب الوثائق القومية الأقاليم دور النشر دار الكتب والوثائق القومية

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