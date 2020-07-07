النقد الدولي: مصر أظهرت قدرتها على الوصول للأسواق العالمية وتطبيق سياسات تقليل الدين

قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أوما راماكريشنان إن صندوق النقد الدولي يدعم مصر لمواجهة آثار كورونا على القطاعات المتضررة من أجل إستعادة عافيتها، مؤكدة أن الإقتصاد المصري قادر على إحداث طفرة في النمو خلال السنوات المقبلة.





أوما راماكريشنان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن مصر أظهرت عملية إصلاح وسياسات ساهمت فى تقليل الدين العام. وأضافتمساء





وأكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن جائحة كورونا أثرت على كل الدول وبعد انتهائها ربما يمكن السيطرة على الدين العام.

وأوضحت أن مصر أظهرت قدرتها على الوصول للأسواق العالمية ونتوقع بدء تعافي الاقتصاد العالمي وصندوق النقد سيحدث البيانات خلال شهر أكتوبر .





وشددت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن عودة موجات فيروس كورونا قد تؤدي لتراجع الاقتصاد في بعض الدول.



