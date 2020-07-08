AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد إسماعيل يكشف عن أهم التحديات مُوَاجَهةُ من قِبَل الدولة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:22 ص
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان
Advertisements
البهي عمرو
قال النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إن أعضاء مجلس النواب خلال الـ5 سنوات الماضية قاموا بمجهود كبير وذلك بسبب الظروف التى كانت تعانى منها البلاد بعد ثورة 25 يناير وما قبلها.

وأضاف خلال حواره، ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد علي، إن أغلب اداء اعضاء مجلس النواب كانت مصلحتهم تصب في خدمة هذا الوطن.

ولفت أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن مصر حدثت بها نهضة غير عادية فى معظم المجالات، والدولة كانت تعانى من الإرهاب، ووجود سعرين للصرف.

وأشار إلى أن مسألة التعويم كانت صعبة، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ القرار بعد دراسة وأشياء كثيرة، مؤكدًا أن هذا القرار كان من الصعب أن يتم لولا الرئيس الحكيم.

 وأكد أن القنوات الإرهابية كانت تدعم لعمل مظاهرات فى مصر بعد هذا القرار.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أن  هناك أكثر من 8 قنوات إرهابية كانت تعمل على مدار الـ 24 ساعة من أهل حدوث مشكلات فى مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسكان النواب تطالب باستكمال مشروعات الصرف الصحي والمياه

أمين إسكان النواب: أزمة كورونا أثبتت قدرة مصر في إدارة الأزمات

انقسام داخل إسكان البرلمان حول قرار وقف تراخيص البناء.. برلماني: هدفه عدم استغلال أزمة كورونا في زيادة المخالفات.. ووكيل اللجنة: القرار تم من دون دراسة وتسبب فى وقف العديد من الأنشطة

تحصل على فواتير الكهرباء.. مقترح برلماني بتولي الحكومة طلاء واجهات المنازل

قطع المرافق عن المباني غير الملتزمة خلال 3 أشهر.. النواب يطالب الحكومة بتحمل تكاليف طلاء واجهات المنازل وتقسيطها على فواتير الكهرباء.. وإشادة بقرار رئيس مجلس الوزراء

لتجنب تضاعف أعداد الإصابة بكورونا.. تحذير خطير بشأن النفايات الطبية والنبش في القمامة

ترشيحاتنا

فضل صلاة الفجر للنساء.. ثوابها في الدنيا يجعلك تصليها الآن

الصحة السعودية تصدر تحذيرا جديدا بشأن فيروس كورونا

عمرها 107 سنوات.. تفاصيل تعافي أكبر معمرة من فيروس كورونا في المنيا

أمثل طريقة لحفظ القرآن الكريم.. الإفتاء توضح

سنعتمد عليه بشكل كبير في الدوري.. علاء عبد الغني: طاهر محمد لاعب أندية قمة.. فيديو

دائماً أسلم أمري لله .. مبروك عطية يرد على دعوى منعه من الظهور في الإعلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف