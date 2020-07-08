محمد إسماعيل يكشف عن أهم التحديات مُوَاجَهةُ من قِبَل الدولة

قال النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إن أعضاء مجلس النواب خلال الـ5 سنوات الماضية قاموا بمجهود كبير وذلك بسبب الظروف التى كانت تعانى منها البلاد بعد ثورة 25 يناير وما قبلها.





وأضاف خلال حواره، ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد علي، إن أغلب اداء اعضاء مجلس النواب كانت مصلحتهم تصب في خدمة هذا الوطن.





ولفت أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن مصر حدثت بها نهضة غير عادية فى معظم المجالات، والدولة كانت تعانى من الإرهاب، ووجود سعرين للصرف.





وأشار إلى أن مسألة التعويم كانت صعبة، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ القرار بعد دراسة وأشياء كثيرة، مؤكدًا أن هذا القرار كان من الصعب أن يتم لولا الرئيس الحكيم.





وأكد أن القنوات الإرهابية كانت تدعم لعمل مظاهرات فى مصر بعد هذا القرار.



