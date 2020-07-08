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ديني

الأوقاف: افتتاح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب السبت المقبل

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:53 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قرّرت وزارة الأوقاف فتح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب في إطار خطتها لإعداد مصليات السيدات ببعض المساجد الكبرى لإعادة فتحها تدريجيا للصلاة تحت الإشراف الكامل لواعظات الأوقاف، وأن يكون بدء التجربة من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، وذلك لسعة مصلى السيدات بها، ووجود الواعظات اللائي يقمن بالإشراف الكامل على المصلى.

وحدّدت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لفتح مصليات السيدات أن يكون الفتح في أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويكون فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق ويتم غلق المصلى فور انتهاء الصلاة، وبما لا يجاوز نصف ساعة من وقت الأذان إلى إتمام عملية الغلق.

على أن يكون الوضوء بالمنزل، وغير مسموح بفتح دورات المياه نهائياً. 

واشترطت الأوقاف ارتداء الكمامة مع حمل المصلى الشخصي، ولن يسمح لأي سيدة لا ترتدي الكمامة ولا تحمل المصلى الشخصي بالدخول. 

وكذلك الالتزام التام بمواضع علامات التباعد كأماكن صلاة الرجال سواء بسواء. 

وقالت الوزارة إنه لن يسمح بزيارة المقام على الإطلاق لحين إعادة فتحه للجميع عند انتهاء انتشار فيروس كورونا بإذن الله تعالى. 

وشدّدت على عدم السماح تحت أي ظرف بدخول الأطفال أو سيدة معها طفل. 

وعدم اصطحاب أي أطعمة أو مشروبات إلى داخل المصلى.

وأكدت الوزارة أنه فور اكتمال العدد المحدد سيتم غلق باب المصلى والاعتذار عن عدم التمكن من استيعاب أي عدد زائد عن الطاقة الاستيعابية للمصلى وفق مراعاة علامات التباعد.

وحال التأكد من التزام جميع المصليات بالضوابط سيتم فتح المصليات الكبرى ببعض المساجد الكبرى التي يتوفر بها واعظات للإشراف على مصليات السيدات، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة قبل فتح أي مصلى للسيدات، وذلك للتأكد من تهيئة المصلى وتوفر الاشتراطات اللازمة لفتحه، وأخذ موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني بفتحه. 

من جانبه وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مديرية أوقاف القاهرة بسرعة وضع علامات التباعد اللازمة بمصلى السيدات بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها وأرضاها)، مع تعقيم المكان قبل فتحه للصلاة.
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