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فن

بمكياج هادئ.. لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:12 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة لقاء سويدان , عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها , ظهرت فيها بمكياج هادئ . 

وعلقت على الصورة " يمكن أن تؤثر السلبية عليك فقط؛ إذا كنت على نفس التردد ... "

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يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل " البيت الكبير 2 " من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.

المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدي كامل.




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