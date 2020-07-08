إعلامية كويتية: تغريدة عبد الله بن زايد هزت كيان جماعة الإخوان الإرهابية

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن حالة الهجوم التى شنتها جماعة الإخوان والكتائب الإلكترونية ضد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى عبد الله بن زايد آل نهيان، تعكس مدى الألم الذى أصابهم بعد أن نشر مقطع فيديو أصابهم فى مقتل وزلزل كيانهم .





وأوضحت الرشيد، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، أن تغريدة وزير الخارجية التى تصدرت واجهة التيرندات على مواقع التواصل الإجتماعى هى عبارة عن مقطع فيديو لأحد قيادات التنظيم الدولى وجماعة الإخوان فى الكويت الدكتور عبد الله النفيسي والذى ظهر خلاله وهو يحرض على القيام بتفجيرات وأنه يدعم ويتبنى فكر "الإرهابيين" ، فضلًا عن أن الفيديو يظهر حقيقة انتماء النفيسي للجماعة الإرهابية.





ولفتت الرشيد، إلى جهود دولتى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فى القضاء على الإخوان، قائلة: " يتبقى إخوان الكويت الذين يعبثون ليلا نهارا فى العلاقات بهدف تدمير العلاقات وعزل الكويت عن محيطها العربي ويواصلون مخططاتهم بدعم وإيعاز من قطر وتركيا وإيران ، مطالبة السلطات الكويتية بإتخاذ إجراءات حازمة ضدهم لقطع دابرهم بالبلاد قبل أن تحدث الطامة".

وقالت الرشيد، ان الحملات الإخوانية التى خرجت ردًا على عبد الله بن زايد وروجت لها مواقع إخبارية إخوانية مثل الجزيرة وعربي21 ووطن يغرد خارج السرب، لانها كلها مواقع مأجورة تعمل بدعم الجماعات الإرهابية وتروج دائما أخبار كاذبة لم تنال من إرادة كل عربي حر فى كشف وفضح خبايا التنظيم الإخوانى الإرهابي .