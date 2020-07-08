إكرامي ينتظم في مران الاهلي

انتظم شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في تدريبات حراس المرمى صباح اليوم الأربعاء.





وكان اللاعب قد اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي خلال اليومين الماضيين.





وخاض حراس الأهلي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية صباح اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.





عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة وذلك قبل انطلاق المران الصباحي.



