AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إكرامي ينتظم في مران الاهلي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
انتظم شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في تدريبات حراس المرمى صباح اليوم الأربعاء.

وكان اللاعب قد اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي خلال اليومين الماضيين.

وخاض حراس الأهلي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية صباح اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة وذلك قبل انطلاق المران الصباحي.

شهدت المحاضرة الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مران بدني قوي للمجموعة الثانية بالأهلي.. وتدريبات شاقة لـ إكرامي ولطفي

استعدادا للدوري .. مران قوي لثنائي حراس المرمى في الأهلي

تدريبات بدنية وفنية.. وتقسيمة بالكرة للمجموعة الثانية بالأهلي

شاهد.. كواليس مران الأهلي اليوم بالتتش

تدريبات بدنية وفنية لـ رباعي حراس المرمى فى مران الأهلى

مران قوي لرباعي حراسة المرمى بالأهلي

ترشيحاتنا

ميريت عمر الحريري: والدي رفض مساعدتي في التمثيل وهذه وصيته لي

زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية 5% كل 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

فيديوجراف.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا داخل منزله

إثيوبيا.. استمرار قطع الإنترنت لليوم الثامن عقب احتجاجات دامية

قتلا أميرة بعد خروجها من دار تحفيظ القرأن.. طفلا كرداسة: نفذنا ما شاهدناه في المواقع الإباحية

صاعقة برق تنهي حياة طفلة عمرها 9 أعوام وتصيب شقيقتها.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقاوة طفل تعرض حياته للخطر والعناية الإلهية تنقذه في آخر لحظة.. شاهد

بعد إعلان ترشح زوجها لرئاسة أمريكا.. شاهد أول ظهور لـ كيم كارداشيان في لوس أنجلوس

تشبه الأنفلونزا.. أعراض حمى الضنك وطريقة العدوى