مصرع وإصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق شرم الشيخ الدولي

شهد الطريق الدولى شرم الشيخ نفق الشهيد أحمد حمدى، انقلاب ميكروباص سياحى، على بعد 15 كيلو متر من مدينة أبو زنيمة اتجاة نفق الشهيد أحمد حمدى ، مما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة إحدى الفتيات.

تلقى اللواء محمد كامل عناني مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص فى السادسة من صباح اليوم الإثنين رابع أيام عيد الأضحى المبارك، قادما من شرم الشيخ اتجاه النفق على بعد 15 كيلو متر من مدينة ابو رديس ، نتيجة انفجار الإطار الامامى مما أدى إلى انقلابه وأدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة إحدى الفتيات ، من بينهم 3 من أسرة واحدة .



وتبين أيضا أن الميكروباص كان محملا بالركاب بعد قضاء إجازتهم بمدينة شرم الشيخ ، وأثناء سيرة بالطريق الدولى الشرم النفق وعلى بعد عدة كيلو مترات من مدينة ابو رديس انفجر الإطار الأمامي الميكروباص مما أدى إلى انقلابه ووفاة وإصابة 5 أشخاص .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورئيس مدينة أبو رديس إلى مكان الحادث، وانتقل 5سيارات إسعاف لنقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ابورديس المركزى تحت تصرف جهات التحقيق .

اسماء الوفيات والمصابين

وتبين أن المتوفين هم :

عادل شحاته تمام همام من القاهرة

على عادل شحاتة تمام همام من القاهرة

حسن على سعد داود من اكتوبر

محمد سيد خميس خالد من الجيزة . وإصابة دينا عادل شحاته تمام همام من القاهرة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لبيان أسباب الوفاة .